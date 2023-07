Vietate le catene ai cani L’assise cambia le regole "E’ una scelta anche etica"

Il consiglio comunale si è espresso nella direzione di una maggior tutela degli animali d’affezione, in particolar modo dei cani. Nell’ultima seduta, l’assise ha approvato il divieto di detenzione dei cani a catena per tutta la durata dell’anno, senza alcune limitazione temporale. In questo modo, i consiglieri massarosesi hanno deciso di applicare in modo estensivo l’ordinanza regionale in tema di cani tenuti alla catena, che riguarda solo il periodo estivo, maggiormente a rischio incendi. "Non si tratta soltanto di evitare i rischi in caso di emergenza – spiega la sindaca Simona Barsotti – ma di eliminare una pratica che non è più accettabile". Non solo risvolti pratici, ma anche e soprattutto una presa di posizione etica. "La tutela degli animali e un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini e animali costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire in ogni modo". Sebbene già fortemente limitata da disposizioni normative della Toscana e vietata in alcune regioni italiane, la detenzione dei cani a catena non appare più congrua a garantire il benessere psicofisico degli animali. Il regolamento comunale è stato dunque modificato, sostituendo l’articolo in cui si parlava di ‘detenzione a catena’ con una disposizione che vieta di tenere qualsiasi animale alla catena o alla corda, e di applicare qualunque altro strumento di contenzione, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per effettive, comprovate e temporanee ragioni di sicurezza.