Videocamere sui rifiuti Denunce e sanzioni

L’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti riparte dai dati relativi al 2022, con quattro persone sottoposte a verbale amministrativo e due oggetto di denuncia penale per deposito incontrollato di rifiuti. Un fenomeno purtroppo in costante crescita, al cui contrasto lavorano in sinergia polizia municipale, ufficio ambiente ed Ersu. A ogni segnalazione scatta il lavoro sia sul fronte del ripristino dell’area interessata, sia di indagine per individuare i responsabili che in molti casi si rendono riconoscibili e per i quali scattano sanzioni amministrative ed a seconda dei casi anche penali.

"Si tratta di un fenomeno da contrastare sia attraverso l’educazione ambientale – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari – che attraverso il sanzionamento puntuale e sicuro dei responsabili. Tutto questo è fatto anche in rispetto di chi smaltisce regolarmente i propri rifiuti e considerato che Ersu è organizzata per fare il prelievo direttamente a casa con prenotazione od utilizzando le aree di raccolta".

Il 2023 vede già alcune indagini in corso e per potenziare questa attività si è lavorato ad una convenzione con la Provincia di Lucca attraverso la quale implementare l’utilizzo della video sorveglianza sul territorio. A breve dunque ci saranno più occhi tecnologici aperti in particolare nelle aree maggiormente interessate dagli abbandoni. "Ringrazio gli uffici, il comando di polizia municipale ed Ersu – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – che lavorano in sinergia per individuare i responsabili e cercare di arginare il fenomeno degli abbandoni". L’appello ai citttadini è affinché si rivolgano a chi ha qualifica e titolo per lo smaltimento in caso di pulizia di cantine, giardini o di ogni intervento per il quale si producano dei rifiuti.