Video verità del giocatore Cristante "Un nostro amico ha fatto la pipì"

Su TikTok è diventato virale un altro video dopo la discussione accesa tra i due calciatori giallorossi Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante e il proprietario di un locale dopo la pipì fatta in una pianta. Nel video è Cristante a fare chiarezza su quanto accaduto durante la loro sosta al Forte. E’ stato il suo amico a urinare in un vaso, scatenando la furia dei presenti. Il centrocampista giallorosso ci ha messo la faccia e si è scusato per il gesto del suo amico, abbassando i toni del confronto e mantenendo un comportamento distensivo. A distanza di poco tempo, Spinazzola si sarebbe introdotto tra i litiganti per lo stesso motivo. Alla fine la faccenda – come lui riferisce – si sarebbe risolta grazie proprio all’intervento di Spinazzola e soprattutto alle parole di Cristante.