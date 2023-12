"Vicini ai familiari della Thyssen" “Il mondo che vorrei“ a Torino

Una delegazione dell’associazione “Il Mondo che vorrei“, che riunisce i familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio, e di “Assemblea 29 giugno“ ha partecipato ieri alla commemorazione per il 16esimo anniversario del disastro della Thyssen Krupp, avvenuto nella notte fra il 5 e 6 dicembre 2007. Quando una colata di olio bollente prese fuoco e investì il capannone travolgendo otto operai dell’acciaieria. E in sette, di età compresa fra i 26 e i 54 anni, morirono nel giro di 24 giorni. Si chiamavano Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. "A Torino e a Viareggio le 39 vittime hanno avuto la stessa sorte: bruciate vive" scrive Assemblea 29 giugno. "Noi – prosegue il comitato – non dimentichiamo". Da notare che vari condannati per le due stragi sono tedeschi ma, come quelli condannati per S.Anna, non hanno fatto un giorno di prigione.