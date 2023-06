Viareggio, tre amici derubati in spiaggia libera, appello ai carabinieri

Tre amici in vacanza, un piccolo lembo di spiaggia libera a ridosso del molo e una brutta avventura. Questa è una delle storie condivise sul gruppo Facebook “Oggetti smarriti a Viareggio e dintorni“ che raccoglie un campionario di esperienze spiacevoli. In particolare furti. Come quello che hanno subito i tre amici che hanno trascorso il week-end a Viareggio, e che per essersi fatti un tuffo in mare hanno “perso“ i loro zainetti. "Sono stati derubati di tutto – racconta una testimone –. Di portafogli, documenti e cellulari". E lancia l’appello: "Se qualcuno trovasse dei documenti – prosegue – è pregato di chiamare i carabinieri di Viareggio". Poi l’amaro finale: "Bella immagine per la nostra Viareggio..."

Al post di denuncia seguono una serie di commenti, di racconti e di sfoghi che accendono i riflettori sul piccolo tratto di spiaggia incustodito. L’unico libero nel centro città, "ma purtroppo "preda di ladri, di incuria e di sporcizia".