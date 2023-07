Viareggio, spiaggia ostaggio dei ‘pirati’: razzie, vandalismi e spaccio

Viareggio, 1 luglio 2023 – È il nostro “rettangolo“ delle Bermuda, dov’è scomparsa la legalità. E In quel fazzoletto di spiaggia libera a ridosso del lungomolo di Viareggio, dove si staglia l’Attesa di Inaco Biancalana, ormai ci si attende solo il peggio. "Perché prima o poi succederà qualcosa di davvero grave, è solo questione di tempo" racconta chi vive e frequenta la zona . La più battuta dai bagnanti, per un passeggiata fino al faro o una nuotata “stile libero“.

In quel rettangolino di arenile senza alcun controllo, l’unico liberamente fruibile lungo la Passeggiata, fanno infatti base ormai da tempo alcune bande di criminali; che di giorno “rastrellano“ i bagni vicini rubando ciò che viene lasciato dai clienti sotto gli ombrelloni (zaini, portafogli, perfino scarpe e t-shirt), e, di notte, da lì, si lanciano come pirati tre gli stabilimenti per fare razzia di alcolici e fondi cassa. Poi ci sono lo spaccio fronte mare e la vendita abusiva di alcolici, per lo più a ragazzini non ancora maggiorenni, che fomentano gli eccessi. Tutto con un unico obiettivo: tirare su qualche soldo. Costi quel che costi.

E così si rincorrono senza sosta vandalismi, furti o tentati furti, discussioni, liti, eccessi. Ogni giorno e ogni notte. "Il servizio di vigilanza che abbiamo contattato lo scorso anno per far fronte alla crescita esponenziale di questi episodi – racconta Oreste Giannessi , del bagno “Nettuno“ – ci ha spiegato che un solo operatore non basta. Perché questi personaggi si muovono armati di coltelli, bottiglie rotte, cacciaviti... e non si fanno scrupoli e tirarli fuori. E a minacciare chiunque si frapponga tra loro e l’obiettivo . Per questo per garantire la sicurezza ci vorrebbero più operatori, ma il costo da sostenere diventa insostenibile considerato che per ogni notte ci vogliono 200 euro per un solo vigilantes". La spiaggia è rimasta quindi terra di nessuno, dove chiunque si può sentire padrone di prendere e distruggere. Non si contano i lettini danneggiati, gli ombrelloni gettati in mare, le sedie da regista spaccate per rabbia, noia o “divertimento“. "Si accaniscono perfino contro i giochi dei bambini, ieri – racconta Giannessi – qui ieri notte hanno dato fuoco ad una tavola da bodyboard. Inoltre lasciano cocci di vetro sepolti sotto la sabbia, calpestata da centinaia di persone. All’alba ripuliamo, riordiniamo, e il giorno dopo siamo da punto a capo".

Non solo vandalismi. Dall’inizio dell’estate il bagno Flora, il primo del Lungomare, ha già subito quattro spaccate notturne. L’ultima la notte scorsa. Ma quando il malvivente ha forzato la saracinesca della cabina ristorante è scattato l’allarme, dunque è scappato a mani vuote lasciandosi dietro i soliti danni. Per mettere un argine all’ondata di furti diurni, "Invece abbiamo due o tre persone che controllano tra gli ombrelloni, e in questo modo – spiega Stefano Santini , contitolare del “Flora“ e anima del Beach Stadium – siamo riusciti a ritrovare un po’ di serenità". Ma la questione , in ogni caso, va affrontata. "Abbiamo segnalato e denunciato tutto ciò che avviene qui – prosegue Santini –. La Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia, tutti ne sono al corrente. Anche l’amministrazione, nella quale confidiamo perché la spiaggia libera torni davvero libera".

Secondo Giannessi una soluzione d’emergenza per frenare quest’ondata di microcriminalità potrebbe essere chiudere l’accesso agli stabilimenti dalla spiaggia libera, quindi da piazza Pea. "A quel punto – prosegue il titolare del bagno Nettuno – un vigilantes potrebbe controllare, anche chiedendo i documenti, l’accesso notturno alla spiaggia". Che è sempre libero per una passeggiata al chiar di luna, anche se sarebbe vietato l’utilizzo delle attrezzature degli stabilimenti. "Servono decisioni drastiche perché la situazione è scappata ad ogni controllo. E – chiude Giannessi – chi viene in vacanza a Viareggio e vede cosa accade qui, in questo tratto di mare, ci penserà altre cento volte prima di scegliere di ritornare".

Anche Stefano Santini ne è convinto: "È giusto che questo tratto di spiaggia a ridosso del Molo resti libero, ma in questo momento è tutt’altro. È ostaggio dell’illegalità. Per questo – prosegue – dobbiamo riconquistarlo. E un’idea ce l’avrei. Una soluzione potrebbe essere dargli una vocazione sportiva, con impianti di libero accesso e a servizio anche di tutti i clienti degli stabilimenti. Dargli una nuova direzione, anche temporanea. Il tempo necessario per liberare la spiaggia da chi non ha buone intenzioni creando una situazione aggregativa. Sono fiducioso che l’amministrazione comprenda e - conclude – ci aiuti a superare questo momento".