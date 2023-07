Viareggio sotto le bombe Quasi mille gli edifici distrutti dopo oltre sessanta raid aerei

Le operazioni di ricerca delle eventuali bombe inesplose nella via Mazzini, necessarie per dare il via agli interventi di riqualificazione previsti per la centrale via cittadina, offrono lo spunto per ricordare che Viareggio durante la seconda guerra, dal 1 novembre 1943 al 7 febbraio 1945, subì oltre 65 azioni, fra bombardamenti aerei alleati e cannoneggiamenti da parte delle truppe tedesche in ritirata, che ebbero effetti devastanti per il tessuto urbano cittadino. In una relazione, del 5 luglio 1945, inviata dal sindaco Corrado Ciompi al Governatore Militare Alleato Capitano Gordon West si legge: "I quartieri popolari totalmente distrutti; distrutto il porto; gravemente danneggiato ed in parte demolito il quartiere della Darsena; i cantieri di costruzioni navali, pure gravemente danneggiati; il naviglio mercantile totalmente perduto; la marineria viareggina, che contava migliaia di unità, completamente a terra; le pinete, i giardini, in parte distrutti e nella rimanenza gravemente danneggiati; le strade sconvolte ed impraticabili; l’attrezzatura turistico-balneare, comprendente alberghi e stabilimenti balneari, quasi completamente perduta o gravissimamente minorata; migliaia di cittadini privi di alloggi".

Le condizioni di Viareggio, riconosciuta ‘città sinistrata’, nel dettaglio sono sintetizzate dalle seguenti cifre: su 6491 abitazioni preesistenti prima della guerra, 870 furono distrutte, 699 risultarono gravemente danneggiate e non riparabili, 1286 danneggiate e per le quali furono richiesti contributi per la riparazione e 137 furono i fabbricati requisiti e danneggiati, per un totale di 2992 case dichiarate inabitabili. Il dramma vissuto da Viareggio sotto le bombe è minuziosamente documentato nei rapporti e nelle relazioni ufficiali che, dopo ogni “attacco”, venivano inviati dal Comandante dei Vigili Urbani di Viareggio prima al Capo della Provincia, poi al Prefetto di Lucca.

Si tratta di una tragica cronologia raccolta nella registrazione dettagliata e burocratica redatta dai vigili urbani che riporta il giorno e l’ora dei vari bombardamenti, il numero degli ordigni sganciati, segnalando anche quelli inesplosi, l’area colpita con l’indicazione precisa della strada o piazza ed il numero civico delle abitazioni distrutte o danneggiate nonché l’elenco delle vittime (feriti e morti) di ogni incursione aerea.

Con la data del 29 luglio cessa l’annotazione cronologica dei bombardamenti da parte dell’ufficio incaricato delle registrazioni e dei rilevamenti. Però gli attacchi aerei si protrassero anche durante i mesi di agosto e settembre, causando ancora gravi danni alle abitazioni, senza mietere ulteriori vittime poiché la città era ormai completamente deserta. Rapporti e relazioni che fanno parte di un ampio carteggio conservato negli atti dell’Archivio comunale, materiale che è stato pubblicato integralmente, senza alcuna correzione o modifica, nel dicembre 2002, nel volume “Viareggio sotto le bombe”, il numero 7 della raccolta dei “Quaderni di storia e cultura”, edita dal Centro Documentario Storico, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Paolo Fornaciari