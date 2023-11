Viareggio si promuove in Francia

Un patto di promozione tra Viareggio e la Costa Azzurra. A fronte di un contributo di 3.500 euro l’amministrazione Del Ghingaro, con l’assessore al turismo Alessandro Meciani, ha sottoscritto con la Camera di Commercio Italiano di Nizza la convenzione per aderire al progetto “10 Comuni“, giunto quest’anno alla quinta edizione. L’iniziativa turistica è nata con lo scopo di avvicinare i turisti francesi al Bel Paese, e in particolare alla cultura ed alla gastronomia di queste dieci destinazioni. L’obiettivo è dunque aprire una canale privilegiato tra la Francia e Viareggio, e per farlo la Camera di Commercio Italiano proporrà un piano di promozione turistica digitale sui canali e media francesi attraverso la diffusione di comunicati stampa, redazionali, interviste e racconti che facciano nascere nel turista transalpino la voglia di partire alla scoperta della Perla del Tirreno. Tra le finalità del progetto è prevista inoltre la creazione di sinergie dirette con le amministrazioni francesi per stimolare trattati di amicizia e gemellaggi che rendano più assidua e duratura la relazione con la Francia.