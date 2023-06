VIAREGGIO, Saccardi contro l'Action Plan Ue per la Pesca, devastanti le conseguenze per la Toscana

Allarme pesca. "Il il nuovo Piano d’azione Ue per la pesca si traduce in una serie di misure negative per il settore con conseguenze devastanti in Toscana". Lo sostiene la vicepresidente e assessora Stefania Saccardi, contro la Comunicazione della Commissione inerente il "Marine Action Plan 2023". Il piano vieterebbe i dispositivi mobili di pesca, tra cui le reti a strascico, dall’Elba fino alla Liguria per preservare i Sic di tutela dei cetacei. Praticamente sparirebbero scampi e sparnocchi, mentre la marineria mpescherecci di Viareggio, come altre, andrebbe in rovina. L’Action Plan pone infatti l’obiettivo di vietare entro il 2024, in tutte le aree “Natura 2000” la pesca esercitata con attrezzi mobili.

Secondo Saccardi " L’eventuale applicazione del piano d’azione comporterebbe la chiusura di tutta la pesca a strascico a nord dell’Isola d’Elba fino alla Liguria. A a sud dell’Elba rimarrebbero pochissime aree attualmente lavorabili. Ciò comporterebbe oltre alla chiusura di imprese di pesca, anche in forma di cooperativa, anche la perdita di tutti i canali commerciali nonché la difficoltà operativa delle organizzazioni della pesca e delle strutture dei mercati ittici in funzione e in fase di avvio". Per esempio la Cittadella della pesca, e il nuovo mercati ittico. La Regione ricorda che il 30% del mare toscano è già tutelato. Intervengono anche i consiglieri di Fdi Diego Petrucci e Vittorio Fantozzi: "Il regolamento è irricevibile e il Governo lo ha già respinto. Il problema del mare è importante ma l’Ue non prende in considerazione i risvolti economici dei settori coinvolti: condannerebbe imprese ittiche e marinerie".