Viareggio, rapinatori in fuga investono un padre con un bimbo di due anni in braccio

Viareggio, 14 agosto 2024 – In fuga dopo una rapina investono un padre con il figlio di due anni in braccio rischiando di ucciderli. E’ successo a Viareggio. Il piccolo è comunque rimasto illeso, mentre il genitore è stato portato dal 118 all'ospedale 'Versilia” di Lido di Camaiore in codice di gravità giallo, con traumi. Avvisati i familiari, sconvolti dall'accaduto e molto preoccupati per il bimbo. L'episodio risale alla mezzanotte scorsa. Il padre stava scendendo dalla sua auto appena parcheggiata quando è sopraggiunta come un bolide impazzito la vettura dei malviventi, due uomini di cui i carabinieri stanno cercando di comporre una descrizione.

I banditi invece sono riusciti a fuggire contromano nel buio della notte facendo perdere le tracce. Avevano imboccato un vicolo cieco mentre scappavano, anche per questo è aumentata la loro agitazione. Alcuni residenti hanno assistito dai terrazzi esterrefatti a tutta la scena. La zona è quella di via Leonardo da Vinci, in centro. I malviventi avevano rapinato dell'incasso una negoziante della Passeggiata. La donna aveva dei contanti e probabilmente è stata pedinata prima e poi assalita da uno. Il complice invece lo attendeva in macchina. Quando sono finiti nel vicolo cieco, hanno fatto inversione ma hanno colpito un'auto parcheggiata da cui stava uscendo l'uomo con il figlio in braccio di 1 anno. Sull'episodio indagano i carabinieri che cercano anche immagini della videosorveglianza per riuscire a risalire ai rapinatori. Qualche privato potrebbe aver girato dei video col telefonino e tali immagini sarebbero utili.