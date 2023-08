"Viareggio: rafforzare l'impegno per la coesione sociale"

Rafforzare l’impegno per la coesione sociale. E’ questa la ricetta del Pd di Viareggio per aumentare la sicurezza di chi abita o soggiorna nella nostra città dopo i tanti episodi di furti, spaccio, liti e vandalismi che si sono ripetuti in questa estate. "La destra – si legge in una nota – sa fare solo propaganda, si agita e straparla della sicurezza e della lotta alla criminalità ma oggi al governo del Paese, non fa niente, a parte qualche inutile proclama".

Per il PD di Viareggio invece "garantire la sicurezza significa rafforzare l’impegno per la coesione sociale. Per noi infatti la fermezza nel prevenire e reprimere i crimini e l’azione per combattere le povertà, la solitudine e l’emarginazione culturale devono procedere di pari passo".Il pd chiede una risposta in tal senso da parte delle istituzioni. "Viareggio – proseguono i vertici locali del Pd – non è una sorta di terra di nessuno. Questo grazie soprattutto alla preziosa e quotidiana opera delle Forze dell’Ordine. Ma è evidente che occorra elevare il livello di attenzione per garantire il diritto alla sicurezza". Il Pd chiede all’amministrazione comunale di farsi promotore di un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine e le associazioni di categoria per varare un piano condiviso.