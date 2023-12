Viareggio proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni ai balneari

Per le concessioni balneari viareggine, che come le altre a livello nazionale rischiano di finire all’asta per effetto della direttiva Bolkestein, arriva una boccata d’ossigeno. Ieri la giunta di Viareggio ha deliberato la proroga delle concessioni di altri dodici mesi, fino al 31 dicembre 2024, rimandando di fatto la stessa evidenza pubblica. Si tratta della prima proroga deliberata in Versilia ed è un atto che giunge al termine di un lungo lavoro che ha visto l’amministrazione comunale impegnata da alcuni mesi ad affrontare la materia insieme alla Regione e all’Anci, di cui il sindaco Giorgio Del Ghingaro ricopre la delega per le politiche del mare. Alla base di questa decisione c’è una situazione di impasse dovuta alla mancanza di linee guida a cui le amministrazioni comunali devono attenersi. Sarà in ogni modo il governo, nel 2024, a mettere mano al tema delle aste.