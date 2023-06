Viareggio, progetto culturale porta simbolo di forza in Ucraina

Da quasi vent’anni Rosi Fontana collabora con l’Ucraina e le sue istituzioni, "In questo lungo tempo – racconta – ho imparato ad amare l’Ucraina, che sento come una seconda patria, e gli ucraini, un popolo generoso e amabile. Con grande sofferenza ho assistito allo scoppio della guerra e fin dal primo momento ho desiderato fare qualcosa per supportare il Paese". Così otto mesi fa ha pensato ad un progetto culturale che potesse portare un messaggio importante all’amata Ucraina, "E – prosegue – ho subito pensato a Mr. Arbitrium, simbolo di forza e resilienza, e devo ringraziare Emanuele Giannelli perché ha accolto subito con grande entusiasmo l’idea di portare in Ucraina il suo gigante. Il mio desiderio, attraverso questo progetto, è di abbracciare tutti gli ucraini e dire loro: siamo con voi, anche l’arte e la cultura vi sostengono e ci auguriamo che Mr. Arbitrium sia un grande messaggero di pace, ci auguriamo che la sua presenza possa essere di conforto a tutti.

Ringraziamo il Comune di Leopoli e il suo Sindaco, Andrij Sadovyj, che ha accolto con grande favore l’opera di Emanuele Giannelli, ringraziamo Tetyana Khabibrakhmanova e tutte le persone del Comune di Lviv".