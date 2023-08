"Viareggio: Pensionata sventa truffa di addetti del gas"

VIAREGGIO

"Appena ho detto, ora chiamo il mio avvocato che abita qui accanto, sono andati via in fretta e furia.... Sì, ho l’impressione di essere riuscita, con sangue freddo, a sventare una truffa o addirittura un tentativo di furto". È la testimonianza di una pensionata viareggina che nel corso della mattinata ha visto presentarsi due giovani, un ragazzo e una ragazza alla porta della sua abitazione. "Si sono presentati come addetti ad una nota compagnia di luce e gas – racconta la vittima della tentata truffa –: parlava solo il ragazzo e ha cominciato a far domande sulle mie bollette, visto che ho un contratto con un’altra azienda. Ho tergiversato. Se ne sentono dire tante.... Sì, ero sola in casa. Ad un certo punto il ragazzo mi ha detto che voleva un bicchiere d’acqua: sarei dovuta andare in cucina, lasciando campo libero ai due giovani nel resto della casa. A quel punto ho avuto davvero il presentimento che mi sarei pentita di quel gesto... ‘No, non faccio niente: non cambio fornitore. Potete uscire, per cortesia’. Poco convinti hanno continuato ad insistere. A quel punto di sono spazientita. ‘Ora chiamo il mio avvocato e vediamo che cosa dice...’. Sono bastate quelle parole per far sì che i due giovani facessero dietrofront, scendendo le scale in maniera frenetica per non essere visti da altre persone".

Nell’appartamento non manca niente ma quella insolita presenza ha turbato la pensionata che – più tardi – ha raccontato l’episodio ai suoi familiari. "Brava, hai fatto bene, altrimenti chissà che cosa poteva accadere...".