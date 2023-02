Viareggio, Miss Italia Lavinia Abate e Neri Marcorè ospiti del Carnevale: 500mila euro di incassi

Per approfondire:

Viareggio, 19 febbraio 2023 – Quarta sfilata del Carnevale di Viareggio oggi, 19 febbraio, sui viali a mare. All’evento hanno partecipato Miss Italia Lavinia Abate, e l'attore Neri Marcorè, a cui fu assegnato il premio Burlamacco d'Oro nel 2018 e che con la sua voce insieme all'attrice viareggina Stefania Sandrelli ha interpretato il promo del Carnevale per le televisioni nazionali.

Insieme ai carri allegorici e le mascherate ha sfilato il carro fuori concorso di Radio M2o. All'esterno del circuito, nel piazzale Margherita, è andata in scena una manifestazione di protesta contro la presenza di bande militari alla sfilata del Carnevale.

I manifestanti, che hanno raccolto a tal proposito 1016 firme, hanno dato vita alla «Banda della pace».

Superati i 500mila euro di incasso, segnando un nuovo record di presenze rispetto alla domenica precedente, per il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio, nell'edizione dei 150 anni, andato in scena oggi pomeriggio sui viali a mare. Tanta la gente festosa accorsa che ha ammirato sfilare i carri in concorso.

Presente alla manifestazione miss Italia 2022 Lavinia Abate, che non aveva mai assistito al Carnevale viareggino. C'era anche l'attore Neri Marcorè, che nel 2018 ricevette il Burlamacco d'oro. «Visti gli ottimi risultati - dice la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci - per il prossimo anno sarebbe bello fare il bis».

I prossimi corsi mascherati sono in programma martedì 21 e sabato 25 febbraio con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico conclusivo per dare l'appuntamento all'edizione del 2024.