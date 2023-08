"Viareggio: l'età media degli armatori scende tra i 35 e i 45 anni"

VIAREGGIO

Il 31 agosto termina il cosiddetto “anno nautico” 2022 – 2023, periodo convenzionale che nello yachting internazionale prelude ai grandi saloni espositivi. In Mediterraneo, i tre più importanti boat show vanno verso il tutto esaurito, con appuntamenti di altissimo livello. S’inizia a Cannes dal 12 al 17 settembre, poi Genova dal 21 al 26, e infine Monaco dal 27 al 30. Esserci significa intensificare decine di volte l’appeal di una barca, anche soltanto per vedere e provare, ad esempio, un Rhib - Rigid Hull Inflatable Boat (battello gonfiabile a chiglia rigida), gommone nato per usi militari con spiccata versatilità, che ne ha permesso un grande impiego anche nel civile. Fino alle imbarcazioni più grandi costruite in composito, il laminato assemblato in più strati di materiali diversi (fibra di vetro, kevlar o fibra di carbonio). Quelle recentissime possono essere realizzate in “eco-compositi” con resina e fibre di origine vegetale tipo il lino e simili. Ai saloni si ammirano le infinite serie di accessori, dalle mappe nautiche digitali all’abbigliamento tecnico e così via. Insomma, il primo settembre 2023 è il punto d’inizio, a 360 gradi, per la navigation de plaisance.

Intanto Confindustria Nautica ha presentato un importante studio predisposto da McKinsey & Company dove si legge tra l’altr che l’età media degli armatori vedrà un’ulteriore riduzione: "Il consumatore compreso nella fascia 35 - 45 anni è molto attento ai temi dell’innovazione tecnologica e sostenibile e il comparto nautico ha svolto una serie di azioni per ottenere un’importante riduzione dell’impatto ambientale rispetto al passato. Come associazione industriale svolgiamo un ruolo fondamentale nel creare consapevolezza tra le aziende e accompagnarle in questa transizione, anche attraverso reti trasversali" . Verso questi obiettivi green stanno andando i cantieri nautici italiani, con Viareggio e il suo distretto tra i top internazionali. Il comparto ha già raggiunto l’ambizioso fatturato che supera i sette miliardi di euro in Italia, e dove la nostra Darsena, luogo che nel Paese ha la più alta concentrazione di aziende settoriali, ne rappresenta circa un quarto. Riguardo al business, è confermata la fortissima richiesta di motoryacht di media – grossa taglia, dai 18 ai 40 metri circa, i più venduti al mondo. I nostri cantieri hanno ordini per consegne fino a tre – quattro anni, mentre c’è un boom mai visto nelle riparazioni e nelle modifiche sulle imbarcazioni usate. Stesso andamento per l’accessoristica di bordo e i servizi. Questo mondo da lavoro a circa 7000 persone tutto l’anno solo nella Darsena, con punte di 9000 nei momenti più caldi, contribuendo moltissimo all’economia generale della città e del suo hinterland.

Walter Strata