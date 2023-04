Viareggio, ladro ferisce proprietario che lo trova a rubare

Viareggio, 18 aprile 2023 – La polizia ha arrestato un pakistano per tentata rapina lunedì sera a Viareggio. È un uomo di 36 anni, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, che è stato sorpreso a rubare in un'auto in sosta, in via Verdi, dal proprietario della vettura, un lituano di 41 anni, che ha subito allertato il 112.

Una volta scoperto, per fuggire, ha aggredito il proprietario che stava cercando di fermarlo e che ha riportato lievi ferite guaribili in cinque giorni. Gli agenti del commissariato sono intervenuti subito e lo hanno tratto in arresto.