Viareggio, invasione di turisti adolescenti alla ricerca di mare e divertimento

Tommaso Strambi

Frotte di adolescenti (e non solo, a dir la verità) da quando è suonata l’ultima campanella dell’anno scolastico hanno cominciato a riversarsi per le strade della città. Molti arrivano in treno alla stazione. E, poi, giù lungo via Mazzini: destinazione mare. Alcuni sono solo di passaggio. Ma i più si trascinano dietro zaini (la maggioranza) e i più cool i trolley. Un’invasione che è un’iniezione per le nostre strutture ricettive. Presenze che alimentano le statistiche, oltre che i bilanci delle strutture alberghiere. Ma il punto resta sempre invariato. Quale tipo di turismo per Viareggio?