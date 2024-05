Viareggio incidente sul lavoro: carrello di una gru schiaccia una gamba di un operaio

Viareggio (Lucca), 17 maggio 2024 – Ancora un infortunio sul lavoro in Toscana: nel pomeriggio in un'azienda a Viareggio, in provincia di Lucca, un lavoratore di 53 anni è rimasto ferito a una gamba, schiacciata da un carrello di una gru ed è stato portato in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello. Sul posto personale dell'Asl per ricostruire la dinamica dell'infortunio, la polizia e i vigili del fuoco.