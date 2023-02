"Viareggio in maschera" da sfogliare e sfiorare

Accarezzando con le dita la copertina, dedicata a Burlamacco e all’opera di Uberto Bonetti diventata manifesto del Carnevale 2023, si sentono i coriandoli. Con un’innovativa immagine in rilievo si apre quest’ultima edizione di “Viareggio in Maschera”, la rivista edita dalla Fondazione Carnevale, e diretta da Andrea Mazzi, che ogni anno racconta la manifestazione, la sua storia, le sue tradizioni. In questa edizione spazio ai festeggiamenti dei 150 anni del Carnevale attraverso le immagini del corso e del lavoro all’interno della Cittadella, realizzate da Lorenzo Montanelli e Christian Sinibaldi. La fotocronaca è affidata invece a Paolo Mazzei, al suo staff, e al Gruppo Fotografico Versiliese. Tra le pagine anche le mostre accolte nei palazzi della cultura di Viareggio e i racconti dell’abilità creativa dei maestri e dei personaggi del Carnevale. Tra le figure ricordate quella di Giovanni Lazzarini, detto Menghino, a cento anni dalla nascita in un racconto firmato da Adolfo Lippi, oltre ai principali fatti che hanno caratterizzato i 150 anni del Carnevale. Nella quarta di copertina la riproduzione del manifesto con cui venne annunciato il corso del 1873, conservato presso l’Archivio di Stato di Lucca. Ma per narrare i 150 anni del Carnevale quest’anno la Fondazione ha prodotto anche un video di animazione, con la collaborazione di Alessandro Pasquinucci, che servirà per portare l’arte antica del Carnevale nelle scuole di Italia. "Con questo progetto – spiega la consigliera d’amministrazione della Fondazione, Monica Guidi – puntiamo a coinvolgere sempre di più i bambini e ad avvicinarli alla tradizione di questa festa, per darle così un futuro solido".