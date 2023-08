"Viareggio: "I Giovani Scappano" - Polemica sugli Eventi"

Leonardo Pistoia, 19 anni, responsabile Lega Giovani Viareggio solleva l’allarme sulla carenza di eventi, attività e intrattenimenti per giovani e turisti. "Negli ultimi anni, Viareggio ha acquisito una rinomanza sempre maggiore come meta turistica – premette – ma il panorama culturale e dell’intrattenimento sembra non essere all’altezza delle aspettative di giovani e visitatori. Questo sta creando un vuoto che rischia di minare la vitalità della città. Le implicazioni di questa mancanza di iniziative sono molteplici. In primo luogo, i giovani residenti si trovano spesso a dover cercare svaghi altrove, contribuendo ad una potenziale fuga. Inoltre, i turisti potrebbero optare per destinazioni alternative con una gamma più variegata di opportunità di intrattenimento, con un calo degli affari locali, soprattutto nel settore dei servizi. Pistoia propone l’istituzione di un comitato consultivo formato da rappresentanti della comunità e imprenditori locali, al fine di generare idee e soluzioni che possano rivitalizzare l’offerta di eventi e attività culturali.

"Abbiamo bisogno di attrarre nuovi investitori, di incoraggiare l’organizzazione di manifestazioni artistiche, musicali e sportive – dice – e di promuovere l’apertura di nuovi locali dedicati all’intrattenimento. Solo con un approccio inclusivo e collaborativo potremo trasformare Viareggio in una meta attraente per giovani e turisti di ogni provenienza. L’amministrazione comunale è chiamata a prendere sul serio questa critica e ad agire tempestivamente per garantire una città viva e dinamica, capace di soddisfare le esigenze di tutti i suoi cittadini e visitatori. Spetta all’amministrazione comunale trovare soluzioni concrete per contrastare la mancanza di eventi e attività che minaccia di minare l’identità stessa di Viareggio come destinazione turistica di rilievo".