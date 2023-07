"Viareggio: Francesco Piccolo vince il Premio Letterario Rèpaci"

È Francesco Piccolo con “La bella confusione“ (Einaudi) ad aggiudicarsi il premio per la categoria saggistica della 94° edizione del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci. "Muovendosi tra il mito e l’aneddoto, la voce inconfondibile dell’autore risveglia milioni di ricordi e ci regala la luce perduta di un’epoca". “La bella confusione“ è la storia del cinema, non così diversa dalla vita: "Apparentemente lineare – scrive la giuria del Rèpaci, presieduta da Paolo Mieli –, ma costellata di incontri fortuiti, appuntamenti rincorsi o mancati, decisioni prese all’ultimo minuto e imprevedibili coincidenze. Fatalità cruciali che permettono a un’opera di venire alla luce, con le precise caratteristiche che poi tutti ricorderanno" scrive la giuria. Il 1963 è stato l’anno di Fellini e di Visconti. Un anno decisivo per il cinema italiano, che ha visto la nascita di Otto e mezzo e Il Gattopardo, campo di battaglia tra due artisti rivali e profondamente diversi. Inseguendo come un detective le figure e gli episodi che hanno fatto la storia, Piccolo ha setacciato lettere, filmati, appunti e diari, interviste, pettegolezzi, testimonianze. Perché in questo romanzo diverso da qualsiasi altro, i personaggi si chiamano Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano, Sandra Milo, Tomasi di Lampedusa, Camilla Cederna, Suso Cecchi d’Amico, Burt Lancaster e Pier Paolo Pasolini.

Prossimo appuntamento sabato 29 luglio alle 18.30 alla libreria Mondadori con il firma copie con i finalisti. Cresce l’attesa per l’assegnazione del premio per la narrativa (in concorso Niccolò Ammaniti, Giosuè Calaciura e Sapo Matteucci) alla serata finale di domenica 30 luglio in piazza Mazzini.