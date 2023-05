Viareggio e Pesaro unite "Nel nome della cultura"

di Tommaso Strambi

"La cultura si sente". Eccome. Soprattutto ora che, in giro per il mondo, il settore turistico sente forte i venti della ripresa. Trascinato proprio dai viaggi culturali. Con proiezioni di crescita elevate, soprattutto, per quei paesi rimasti sino ad oggi alla finestra. E l’Italia è una delle mete più ambite. "C’è una classe media di molti paesi – osserva Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’Ali (Lega delle Autonomie Locali) – che nel prossimo futuro rappresenterà una fetta importante dei globetrotter mondiali. Ecco quindi che intercettare quell’universo di nuovi viaggiatori diventa un obiettivo importante se si vuol far crescere le proprie città". Un imperativo categorico che il sindaco di Pesaro, città Capitale della cultura italiana del 2024, vuole declinare "facendo rete". "Perché quindi – spiega – non partire dal costruire un percorso condiviso con Viareggio?". Una domanda che pochi giorni fa Ricci ha rivolto al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. "E la risposta – afferma il primo cittadino della nostra città – è stata immediatamente affermativa". Detto fatto. Ieri mattina all’interno della Galleria d’arte moderna e contemporanea (quale sede migliore?) Del Ghingaro e Ricci hanno siglato una lettera d’intenti propedeutica ad un protocollo di’intesa per collaborazioni che porteranno Viareggio a Pesaro e Pesaro a Viareggio". Una lettera d’intenti "strategica" che suggella il legame di amicizia tra le due città. "Condividiamo l’impegno nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la stima reciproca tra le amministrazioni instauratasi in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2024", sottolineano i sindaci delle due città finaliste. "La Capitale Italiana della Cultura è una grande opportunità, un volano di sviluppo attraverso il quale esaltare le identità locali per farle diventare nazionali e attrarre visitatori – spiega ancora Ricci –. È importante fare rete tra città medie che, come noi, puntano sulla cultura e bellezza. Fondamentale attivare modalità di confronto e di collaborazione che possono contribuire allo scambio di buone pratiche, per lo sviluppo di entrambi i territori". Ognuna con la propria unicità, "ma tutte insieme per rendere l’Italia più competitiva, le città medie della cultura sono una ricchezza per il Paese, che non deve essere dispersa". Proprio come Pesaro e Viareggio, due nodi importanti di questa rete. Da una parte il Rossini Opera Festival, la rete Pesaro Città che Legge, il Carnevale dei Ragazzi. Dall’altra il Festival Puccini, il Premio Letterario Viareggio Repaci e il Carnevale di Viareggio. Un nuovo capitolo da scrivere insieme.