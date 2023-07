Viareggio e la Versilia, un brand spendibile su tutti i mercati

Tommaso

Strambi

Negli anni Ottanta le famiglie prendevano le case per mesi interi. Oggi quel modello non esiste più. Ci si sposta per pochi giorni. E sempre alla ricerca di qualcosa di economico. Tanto che gli operatori continuano a vedere in chiaroscuro. La crisi esplosa nel 2008 e riemersa dodici anni dopo con la Pandemia ha inevitabilmente modificato i paradigmi precedenti e ci ha reso sicuramente più poveri, ma non ci ha privato delle idee e delle materie prime di cui gode questa terra. L’importante è averne la consapevolezza e, nel contempo, la volontà di rimboccarci le maniche. L’abbiamo scritto già tante volte, ma come dicevano i latini ’repetita iuvant’. Viareggio e la Versilia non hanno uguali e ben difficilmente cinesi o arabi potranno mai replicarle. L’unica cosa che potranno fare sarà quella di venirle a visitare e a scoprirle dal vivo. Perché certe emozioni, certe vedute, certi gusti sono inimitabili e si possono vivere solo qui. E per giunta senza neanche avere la necessità di creare un brand ad hoc. Chiedete a romagnoli o ai trentini cosa bisogna inventarsi per proporre il proprio marchio. Viareggio non ne ha bisogno. L’unica cosa da fare è applicare il modello organizzativo industriale al turismo. Per giunta con un ulteriore vantaggio: nessun impatto ambientale. Si devono declinare le varie forme di turismo (da quello culturale a quello enogastronomico, da quello equestre a quello cicloturistico) e offrire un’accoglienza capace di competere su tutti i mercati. Questa è la sfida delle sfide. Ma soprattutto, occorre, investire nella promozione, campo con una dispersione eccessiva degli sforzi. Un lusso che ora, con le risorse scarse, non ci possiamo permettere. Insomma, possediamo un brand spendibile su tutti i mercati (anche quelli emergenti di India, Cina, Brasile) ma è necessario fare ancora di più sistema, affinché il turismo diventi un’industria del territorio: un’industria ecocompatibile, che valorizzi eccellenze naturali. E, forse, dopo un inverno piovoso, potremo sperare un arcobaleno di ottimismo e speranza.