Viareggio, Droga e fragilità tra i vicoli della città

Tommaso

Strambi

Ma qui di giallo non c’è niente. E nemmeno di rosso sangue, a dir la verità. La ragazza sdraiata a terra è nel pieno di un trip (il viaggio) provocato dalle sostanze che ha assunto. Un mix o forse eroina. Rispetto al passato chi la usa non se la “spara“ più per vena, ma l’effetto è lo stesso. Annienta, cancella tutto. In un attimo. E il trip che provoca illude chi l’assume di poter risolvere così le proprie fragilità. Proprio come quella ragazza sdraita a terra in via della Gronda ieri mattina. Qualche passante si allarma. Pensa ad un malore, ad una botta di caldo. Chiede aiuto. Chiama l’ambulanza. Una mamma, che passa con i bambini al seguito, prima tappa gli occhi ai piccoli e poi suona al vicino Serd (i vecchi Sert, maledetti acronimi). Ma gli operatori non possono fare nulla. Loro sono lì solo se qualche ’tossico’ decide di farsi aiutare a ridurre il danno. Non certo per quella ragazza a terra. E lo stesso vale per i volontari dell’ambulanza che pure arrivano in fretta. Le praticano un’iniziezione di Narcan. Qualche minuto e gli effetti delle ’sostanze’ vengono bloccati dalla molecola sparatale in endovena. Così quando proprongono alla ragazza di seguirli in ospedale lei si rifiuta. Adesso sta meglio. Almeno appartentemente è lucida. Senza la sua volontà nessun ricovero. Nessun percorso di recupero. Si alza e riprende a parlare tra sé. Impossibile seguire la logica dei suoi discorsi, infarciti di quel disagio che l’ha spinta ad uscire di casa. Ad allontanarsi dai suoi. Ma la mamma dei piccoli non ne può più. "È uno spettacolo indecente", vomita in audio su WhtasApp ad un amico. E, forse, ha pure ragione. Una volta c’erano i ragazzi dello Zoo di Berlino. Stavano ai margini. Oggi quelli ridotti così sono pochi. A Viareggio li conosciamo per nome. Gli altri (i più) si fanno in ufficio o in casa. Nessuno vede, nessuno si allarma. Eppure la droga c’è e gira. Iniziare a parlarne (o riparlarne) forse non è del tutto sbagliato. Ma con lucidità. E senza ideologie.