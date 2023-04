Viareggio Cup, visita al ministro

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, accompagnato da Alessandro Palagi, presidente del Cgc e da Roberto Puccinelli, consigliere del Cgc, ha incontrato a Roma, il ministro allo Sport Andrea Abodi. Un incontro dedicato al futuro della Viareggio Cup. Tempi, formula, modelli organizzativi: "Abbiamo posto le basi per una nuova attenzione al torneo – commenta il sindaco -, che da sempre ha risonanza nazionale ma che, con il cambiare dei tempi, deve saper rinnovarsi pur mantenendo fermi i valori che lo hanno da subito caratterizzato: attenzione al mondo giovanile, capacità di trovare nuove ispirazioni, palcoscenico privilegiato per i campioni del futuro". Il sindaco e Palagi hanno consegnato al Ministro il trofeo della Viareggio Cup: "Un omaggio simbolico che è stato molto apprezzato. Abodi è stato aperto e disponibile – conclude Del Ghingaro –: un colloquio che, sono certo, avrà risvolti molto positivi per la Viareggio Cup ma anche per tutto lo sport viareggino".