Viareggio Cup e il ’Giro’ "Eventi prima dell’estate"

Dalla Viareggio Cup al Beach Soccer, dalla Gran Fondo fino al Giro d’Italia: il turismo sportivo lancia la volata alla stagione balneare.

Alcune squadre sono già arrivate e altre arriveranno nelle prossime ore; ma con buona parte della partite giocate nei campi di Viareggio l’indotto garantito dal Torneo internazionale di calcio è assicurato. "Abbiamo investito molto negli impianti affinché la Viareggio Cup (al debutto lunedì) tornasse a vivere a far vivere la città – spiega l’assessore allo sport Rodolfo Salemi –. E così la quasi totalità dei partecipanti, oltre agli osservatori, gli accompagnatori, e tutti coloro che gravitano intorno all’evento sono sistemati nei nostri hotel". E sono attesi oltre mille partecipanti alla Gran Fondo della Versilia, gara cicloturistica, che si correrà il 7 maggio; mentre il 16 maggio arriverà in piazza Mazzini l’immensa carovana del Giro d’Italia. Solo i giornalisti accreditati da tutto il mondo sono più di 200, a cui si aggiungono i team, gli sponsor, gli appassionati e i curiosi. "Tantissime persone che – prosegue Salemi – sicuramente pernotteranno a Viareggio, visto che abbiamo insistito e siamo riusciti a organizzare la partenza di tappa da Lido". Per valorizzare questo momento, e per far sì che non duri solo un giorno, "in collaborazione con le categorie della città – aggiunge l’assessore allo sport – stiamo organizzando una sorta di “Settimana rosa“. Con pacchetti turistici ad hoc e cene a tema, sia in Passeggiata che nella frazione. Poi stiamo lavorando ad un evento legato al vino, da abbinare al week-end.... ". Seguirà il torneo di Basket, con Estathé, e quello di padel, in piazza Mazzini.