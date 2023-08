Viareggio, colto sul fatto mentre ruba una bicicletta: 19enne arrestato

Viareggio (Lucca), 4 agosto 2023 – Non si arrestano i furti di biciclette, anche in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. L’ennesimo è capitato in centro a Viareggio. La disavventura è capitata ad un ragazzo, che dopo aver parcheggiato il suo mezzo nelle rastrelliere, si era allontanato per sbrigare varie faccende. Al ritorno, intento a tornare in possesso del mezzo per tornare a casa, ha visto un ragazzo che, dopo aver asportato la sua bicicletta parcheggiata nelle apposite rastrelliere in piazza Sebastiano Caboto, si stava tranquillamente allontanando. Il legittimo proprietario allora è subito intervenuto, nell'intento di rientrare in possesso del mezzo che gli era stato appena sottratto. Ha affrontato coraggiosamente il giovane ladro, sebbene quest'ultimo impugnasse minacciosamente due bottiglie di vetro rotte. Per questo un 19enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Torre del Lago. Il ragazzo, vittima del furto, ha chiamato le forze dell’ordine, che sono subito giunte in piazza Sebastiano Caboto. E così il 19enne, originario del Marocco, è stato rintracciato dai militari intervenuti sul posto mentre cercava di allontanarsi.