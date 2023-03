Viareggio che non t’aspetti Ondona, la balena millenaria Il fossile del gigante del mare riemerge dalla campagna

di Martina Del Chicca È una storia di mare di oltre mille anni fa, che si prepara a riemergere a circa due chilometri dalla spiaggia di Viareggio. È nella vecchia campagna e oggi area industriale di Bicchio, in un appezzamento di terreno pubblico tra il mai nato mercato dei fiori e una bella cascina, che nel 2007 è stato ritrovato il fossile di un grande cetaceo grazie ad una fortunata casualità. Quattro vertebre caudali sono affiorate dalla terra per effetto di uno sbancamento, poi i rilievi col georadar – il primo nel 2008 a cura dell’Università di Pisa, a cui ne è seguito un secondo, nel 2017, svolto dall’Ateneo di Parma – hanno evidenziato la presenza dello scheletro di una balena interrato a due metri di profondità. Sono passati quindici anni da quella scoperta, e adesso “Ondona“ – come Cecilia Vannucci Funel ha battezzato la balena, fu lei a recuperare le quattro vertebre – è pronta a saltare fuori dal passato grazie ad un gruppo di studiosi guidato dal professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell’Università di Pisa, che curerà le fasi di scavo, a al coinvolgimento del maggior scopritore di fossili italiano, Simone Casati, presidente del Gamps di Scandicci. Lo scheletro permetterà di...