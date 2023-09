Viareggio, Carnevale o altro? Il dibattito è aperto

Viareggio è il Carnevale? O non solo? Sono bastate due parole, aggiunte nottetempo alla simbolica scritta sul Muraglione, per aprire il dibattito su cos’è, o cosa non è, oggi Viareggio. Sono bastate due parole, un pennello e un po’ di vernice rossa per aprire in città un dibattito che mancava da troppo tempp. Sono bastate due parole per capire che, in fondo, c’è ancora vita su questo Pianeta.