Viareggio, Cantieri allestiti per rinnovare le strade

Settembre porta i cantieri. Domani sarà allestito quello sul Belvedere di Torre del Lago, per il rifacimento della piazza sul Massaciuccoli che dovrebbe concludersi entro la prossima primavera; mentre martedì toccherà a via Mazzini. In entrambi i casi le ditte incaricate si occuperanno prima di rinnovare i sotto-servizi per poi passare agli interventi strutturali. Per ridurre al minimo i disagi al traffico, gli interventi su via Mazzini proseguiranno per lotti. Al termine dell’allestimento del cantiere gli operai cominceranno a lavorare dal fronte della Stazione, salendo, per due isolati alla volta, verso il mare. Per domani è attesa l’ordinanza della Municipale con le variazioni alla viabilità e alla sosta, e dunque l’installazione dei cartelli con divieti e deviazioni.