Viareggio, bastonato e rapinato in pineta. Caccia all’aggressore

Viareggio, 6 luglio 2023 – Un uomo è stato aggredito e rapinato nella pineta di Levante in Darsena a Viareggio. L’aggressore si è presentato in pineta nella tarda mattinata di sabato travisato in volto con un fazzoletto e con in pugno un bastone di legno colpendo l'uomo ad un braccio. Poi gli ha portato via il portafoglio che aveva nella tasca dei pantaloni contenente 145 euro e i documenti, ed è fuggito.

Per la paura l'uomo non voleva rendere noto il grave episodio, poi ci ha ripensato e lo ha denunciato alla polizia. Le ferite subite sono state giudicate guaribili in dieci giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove è stato trasportato in ambulanza. Sono in corso le indagini. Intanto l'uomo sollecita più controlli in questa zona della pineta di Levante.