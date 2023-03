Viareggio avrà una nuova piscina Con fondi Pnrr e Credito sportivo

È un’operazione attesa da anni. E, adesso, è a un passo dall’essere realizzata e per di più (quasi) a costo zero. Sì, perché la nuova piscina che sarà realizzata a Bicchio, nella primissima periferia di Viareggio, di cui ieri mattina la giunta Del Ghingaro ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà completamente finanziata attraverso risorse esterne parte delle quali a fondo perduto e, parte, con un tasso agevolato. "L’investimento totale – spiega l’assessora al bilancio Laura Servetti – di dieci milioni di euro trova copertura in due milioni e mezzo nei bandi Pnrr e il restante (vale a dire 7,5 milioni) nel finanziamento ottenuto dal Credito Sportivo".

Le risorse del Pnrr sono a fondo perduto mentre la quota del Credito Sportivo sarà a tasso zero fino a 3 milioni e a un tasso del complessivo del 2,9% per i restanti 4,5 milioni. Non solo, in caso di estinzione anticipata l’eventuale penale è stata ridotta all’1%. Una clausola importantissima visto che il progetto di fattibilità è stato approvato prima dell’approvazione del bilancio comunale per accelerare i tempi di realizzazione. Dal momento, infatti, che il Comune è parte dell’accordo quadro con Sport e Salute (l’azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia) l’opera è già aggiudicata. E questo significa che "una volta ottenuto il finanziamento e fatte le verifiche – osserva ancora l’assessore Servetti – i lavori potranno partire immediatamente". Da qui la necessità di approvare il progetto prima della votazione del bilancio comunale. Obiettivo della giunta Del Ghingaro, infatti, è liberare risorse proprie così da estinguere il mutuo e non gravare sulle casse comunali.

L’edificio si svilupperà su una superficie di circa 2.840 mq su un unico piano, nel quale trovano collocazione l’area vasche, gli spogliatoi, gli spazi di gestione e supporto, e gli spalti per il pubblico. La vasca nuoto principale sarà composta da 8 corsie di 2,5 metri ciascuna, per una dimensione totale di 25x21m, con una profondità costante di 2 metri. Gli spalti per il pubblico sono composti da 7 ’gradonate’ fisse, per un totale di 296 posti a sedere, di cui 4 per utenti diversamente abili. La nuova piscina è pensata per la realizzazione di competizioni sportive, corsi per adulti, bambini e disabili e per attività di fitness, compresa un’area adibita a palestra. Il progetto prevede anche la realizzazione di un’area per gli spettatori, zona ristoro, parcheggio e dotazioni di verde pubblico. Una struttura multifunzionale e integrata con lo spazio esterno: insomma un hub socio-sportivo che offrirà elevati livelli di qualità architettonica in funzione di una gestione sostenibile sia dal punto di vista economico-finanziario sia ambientale.

Tommaso Strambi