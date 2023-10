Viareggio, 31enne arrestato per furti in abitazioni e ricettazione

Lucca, 18 ottobre 2023 – Aveva un cumulo di pene pendenti da scontare, per alcuni furti in abitazioni commessi tra il 2018 ed il 2019 a Massarosa e ad Arezzo, oltre ad una ricettazione accertata nel 2013 a Viareggio. Ma ora per un 31enne originario di Prato e residente a Viareggio, sono scattate le manette.

La Polizia del commissariato di Viareggio ha arrestato l’uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso in riferimento ad alcuni reati contro il patrimonio dal tribunale di Lucca il 6 ottobre. L’uomo è stato rintracciato dalla squadra anticrimine nella propria abitazione dove è stato arrestato. Dovrà scontare 5 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Lucca “San Giorgio” dove sconterà la sua condanna.