Viale Colombo tutto rosa Maxi nastro di 2 chilometri

Commercianti e albergatori...tirano la volata alla promozione turistica. In occasione del passaggio del Giro d’Italia infatti anche Lido di Camaiore verrà colorata di rosa per agevolare un ottimale risultato di riprese tv, proprio grazie alla collaborazione tra Ccn e titolari di hotel. Oggi alle 14 inizieranno gli interventi di montaggio di un lunghissimo nastro rosa (alto 70 centimetri) che sarà sistemato su tutto il lato mare del viale Colombo – per quasi 2 chilometri – intervallato da bandierine e palloncini messi a disposizione dall’amministrazione comunale mentre sul lato monte saranno distribuiti migliaia di palloncini rosa. "Quella sinergia che era sulla carta tra commercianti della Passeggiata e albergatori si sta sempre più fortificando – premette il presidente del Ccn Carmelo Donzella – non solo per quanto riguarda gli eventi programmabili per l’estate ma anche per una più ampia visione di promozione del territorio in cui credere tutto l’anno. La scelta di creare una cornice così importante è perchè siamo davvero felici del passaggio del Giro d’Italia, una manifestazione sportiva che, come la Tirreno-Adriatica, darà visibilità internazionale a tutta la Versilia: siamo consapevoli che l’interdizione del viale Colombo creerà qualche disagio di viabilità ma un sacrificio di due giorni permetterà di lanciare un’immagine importante per la zona. Infatti – conclude Donzella – la diretta che accompagna il Giro è sempre abbinata anche a informazioni e consigli sulle particolarità, territoriali e pure gastronomiche, di ogni tappa".

"Non potevamo non mettere in campo tutte le energie per questo evento – aggiunge la presidente degli albergatori Maria Bracciotti – veicolo promozionale in questo periodo di pianificazione delle vacanze. E’ infatti significativo avere una cartolina tv con riprese aeree che parleranno del territorio dopo tanti anni che la zona è rimasta eslcusa dal circuito a tappe. E’ stata una riconquista importante: noi albergatori da anni ne abbiamo parlato con le diverse amministrazioni comunali anche perchè abbiamo sempre portato avanti la logica del bike-friendly ed era auspicabile poter ospitare una manifestazione così importante".

Francesca Navari