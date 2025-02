Viale Apua più sicuro. Luci sulla ciclopista

Percorrere la ciclopista sul viale Apua, tracciato che scorre lato Massa collegando Pietrasanta e Fiumetto, non sarà più un terno al lotto nemmeno dopo l’imbrunire. In questi giorni sono infatti partite quelle che l’amministrazione comunale definisce "prove tecniche di illuminazione", ossia un progetto sperimentale che nel caso raccolga un buon riscontro verrà esteso all’intero tracciato. Il primo passo è stato compiuto con l’installazione, qualche metro a monte di via Olmi, del primo punto luce "doppio", impianto dotato di un braccio che da un’altezza differente rispetto a quello che guarda la carreggiata, punta sul percorso riservato alle due ruote.

"È stata una nostra richiesta precisa, in fase di accordo per il project financing sull’illuminazione siglato con la ’Enel X-Ivano Gaina’ – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – quella di mettere in sicurezza anche la pista ciclabile del viale Apua che, a dispetto della sua altissima frequentazione, non ha mai avuto luci dedicate ed efficienti. La visibilità è uno degli elementi cruciali per la prevenzione degli incidenti, ancora di più quando si parla di ciclisti e pedoni che sono gli utenti della strada più vulnerabili". Nei prossimi giorni saranno installati altri 2-3 punti luce per poi passare alla prova di accensione complessiva. Appena il grado della doppia illuminazione sarà ottimale, il Comune procederà pertanto con la copertura dell’intero tracciato. L’ufficio tecnico comunale fa sapere che, in questa fase di test, i punti luce potranno essere accesi per brevi periodi di tempo anche nelle ore diurne. L’intervento, come detto, rientra nell’opera di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei semafori affidata dal Comune in project financing alla Rti "Enel X-Ivano Gaina" per un valore complessivo superiore ai 15,5 milioni e mezzo. Tutto questo mentre da Strettoia arriva la segnalazione dell’ennesimo distacco di energia avvenuto lunedì sera alle 23,30.