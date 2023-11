Viale Apua off-limits. Prorogata la chiusura

Un’altra settimana di pazienza per chi vive, lavora o comunque deve transitare sul viale Apua. Il tratto tra via Unità d’Italia e via I Maggio resterà infatti chiuso ad auto, bici e pedoni fino al 24 novembre per consentire il completamento delle potature legate ai postumi del fortunale. Pertanto fino a quel giorno all’altezza della rotatoria di Folon sarà mantenuto il presidio delle associazioni di protezione civile convenzionate con il Comune per dare informazioni agli automobilisti. Il nuovo tabellino di marcia è stato deciso ieri durante un tavolo tecnico in municipio.

"Le piante interessate dall’intervento di potatura erano 210 – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – e, di queste, ad oggi ne restano meno di 60. La ditta ha fatto uno sforzo immenso in termini di uomini e mezzi, interrompendo l’attività solo quando il meteo la rendeva impraticabile per la sicurezza dei lavoratori. Siamo consapevoli che questa proroga creerà disagi ai cittadini: cercheremo, sentita la polizia municipale, eventuali soluzioni alternative. Detto questo, più collaborazione ci viene offerta, in termini di rispetto dei divieti di accesso, più si facilitano il lavoro e la sua tempistica". Oltre alle potature, un agronomo esterno e un tecnico comunale hanno ultimato la valutazione su altre 208 piante, il cui primo controllo risaliva al 2015-2016, dopo l’uragano. "Dal 20 novembre – dice l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – 34 di queste piante, tutte sul lato Massa, verranno sottoposte a un esame tomografico per valutarne il livello di rischio in base al nuovo protocollo ’Aretè’. Ricordo a qualche simpatico smemorato che tutte le perizie sono sul sito del Comune". In arrivo, infine, i 50 alberi in sostituzione di quelli tagliati nel tratto tra via I Maggio e l’Aurelia.