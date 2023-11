Viale Apua, comitati all’attacco: "Da 2 mesi chiediamo un incontro"

Al motto repetita iuvant, comitati e associazioni ambientaliste sono tornani alla carica per chiedere all’assessore all’ambiente Tatiana Gliori un incontro chiarificatore sulla manutenzione del verde pubblico e il futuro del viale Apua. Richiesta che è stata protocollata ieri mattina, insieme ad alcuni cittadini, a due mesi esatti dalla prima istanza. "La Gliori, subito contattata dalla segreteria – scrivono i firmatari – anziché fissare un appuntamento lo ha rimandato, assicurando per l’ennesima volta che avrebbe inviato una mail per incontrarci. Tutto questo dopo oltre due mesi di parole a vuoto. Nel frattempo il viale Apua è stato devastato da capitozzature mutilanti e lesive per la salute dei tigli e la sicurezza della popolazione. Non comprendiamo quale sia il motivo per cui l’amministrazione continua a rifiutare la nostra collaborazione, avendo noi più volte proposto di mettere a disposizione le competenze di autorevoli professionisti per garantire il miglior esito degli interventi. Nello spirito costruttivo e di trasparenza – concludono – la invitiamo ancora una volta a un incontro pubblico per informarci su ciò che sta accadendo e su come si stia operando".