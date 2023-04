Viaggio tra i senzatetto Alex, Milena e Pablo e quelle notti in strada tra ricoveri di fortuna

di Eleonora Prayer

Non è semplice avvicinarli. Forse un po’ a causa delle nostre remore, o forse perché loro stessi rifiutano il contatto, dato che la vita, nella maggior parte dei casi, li ha resi aggressivi, violenti, indecifrabili. Alcuni, invece, sono desiderosi di calore umano e allora basta un attimo per sciogliere i nodi. La solitudine rappresenta un potente filo conduttore che lega molte delle storie dei clochard incontrati a Viareggio.

Alex, il nome è di fantasia, si confida: "Mia figlia fa la commessa a 100 metri da qui, ma quando mi vede passare fa finta di non conoscermi". Poi c’è Letizia, una anziana senzatetto che si lamenta: "Da tanti anni non mi fanno vedere più il mio nipotino. Chissà come sarà diventato…". Alcuni ormai vivono nella rassegnazione, maledicendo il mondo: "È morto un altro di noi – dice Vittorio –, uno che non contava nulla; adesso c’è un posto libero in più per dormire in strada, quella strada che uccide come la fame".

Altri invece non hanno perso il barlume di speranza: "Se riesco a trovare un piccolo scantinato – urla Mario – allora vedrai, mi rialzerò". "Di notte a Viareggio i “vagabundos” – raccontano i volontari di Sant’Antonio – si rifugiano, anche d’inverno, nonostante il freddo, l’umido e la pioggia, sotto le logge del mercato dall’intonaco sbertucciato, sotto le pensiline dei negozi dalle serrande abbassate, in roulotte abbandonate e dal tetto sfondato o in catapecchie e pollai ubicati ai margini del centro città. D’estate le panchine dei parchi urbani rendono meno aspri i loro sonni senza sogni".

Un alcolizzato, appena sveglio, chiede un euro, non per bere un caffè caldo, ma per usufruire della toilette di un bar, ammesso che lo facciano entrare. Poi c’è Milena, una donna dall’età indefinita e confida di venire infastidita di notte da bande di “ragazzacci”. Una volta aveva provato a dormire nell’asilo notturno cittadino (che peraltro mette a disposizione solo un limitato numero di posti), ma si era risvegliata senza ritrovare i propri risparmi e i miseri bagagli. Pablo non ha dubbi: "La notte è il momento più duro della mia interminabile giornata. È impossibile lasciarsi andare. Arrivano gli immigrati nordafricani, quelli privi di senso umano, si avvicinano a noi clochard dormienti e ci depredano di tutto ciò che è possibile arraffare. Per questo – continua Pablo – dormo con un punteruolo in mano e non molte settimane fa ho dovuto lottare per difendere i miei occhiali da vista che un giovinastro marocchino stava per rubare". "Poi ci sono quelli – raccontano ancora i volontari – che lamentano di essere malati e il dolore fisico, non alleviato da cure adeguate, si somma al dolore morale. Non mancano situazioni surreali, tragiche, grottesche: un giovane barbuto dallo sguardo allucinato prova a vendere per qualche spicciolo un piccolo vaso di fiori, evidentemente preso su qualche terrazzo o giardino altrui. Con una mano tende ai passanti l’oggetto, con l’altra regge un cartone di vino dozzinale con cui prova a placare una sete inestinguibile. È forse suo coetaneo quell’individuo allampanato dai capelli rasta, bocconi su un viale secondario della Pineta, con una guancia nella polvere, il quale in pieno viaggio estetico scatenato da chissà quale sostanza, allinea dei sassolini e li guarda con meraviglia".

È quasi mattina. Mentre la città si sveglia e la frenesia economica sta per ricominciare, il popolo dei senza tetto si ritira negli angoli più secondari e meno frequentati, come le blatte che scappano nei vecchi tubi delle fognature quando le luci delle case vengono accese. Mangiano qualcosa (cibo ottenuto chissà dove), arrotolano i propri sacchi a pelo unti, logore coperte, cartoni, materassi improvvisati, raccolgono le proprie cose e ciascuno va nella propria direzione.