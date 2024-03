Viaggio nel cantiere. Più che Belvedere siamo nel “belcaos“. È corsa... per il Giro

Immaginavamo di venir accolti da un concerto convulso di ruspe ed escavatrici. D’altronde le premesse c’erano, perché imboccando il viale Puccini – giù, verso il lago – abbiamo incontrato subito uno squadrone di oltre dieci operai della ditta Ceragioli che danzavano frenetici, sotto un sole quasi primaverile, per proseguire nell’opera di rifacimento dei marciapiedi e recuperare il tempo che le giornate di pioggia hanno rubato al cronoprogramma dei lavori. Invece ieri, superata la chiesina di San Marco, abbiamo udito soltanto il canto di una folaga solitaria. Come l’operaio impegnato nel grande cantiere sul Belvedere Puccini, aperto lo scorso 4 settembre.

Il cartello è ancora lì, ancorato sulle transenne all’ingresso. Annuncia per il 23 marzo la fine dei lavori sulla terrazza affacciata sul Massaciuccoli che incantò il maestro Giacomo Puccini (che di folaghe era ghiotto). E sì, il cartello specifica anche l’anno: 2024. Mancano (mancherebbero) dunque solo una manciata di giorni a quella che dovrebbe essere la data prevista per il completamento dell’opera pubblica da due milioni e 200mila euro, aspramente contestata dall’ex sottosegratario alla cultura Vittorio Sgarbi (nel frattempo dimessosi), che la frazione attende ora con impazienza. Per poter accogliere la bella stagione, con la partenza del Giro d’Italia a maggio – proprio ieri Rcs ha fatto un sopralluogo in zona con l’assessore allo sport Rodolfo Salemi e la caravona partirà altrove – , le celebrazioni per il centenario delle morte del maestro Puccini, con la stagione lirica del Gran Teatro...

"Ma più che un Belvedere, qui è ancora un belcaos", con un gioco di parole un residente della frazione sintetizza il colpo d’occhio. "Vengo qui una volta alla settimana – racconta –, proprio per vedere lo stato di avanzamento dei lavori". E qualcosa ne capisce pure. È stato per una vita manovale in un cantiere, ma della nautica. "Le basi del mestiere però le conosco, e qui manca ben più di un mese alla fine dei lavori". Chi, come noi non ha grandi esperienze in edilizia e costruzioni, più che sul colpo d’occhio si affida ai contratti. E quelli parlano chiaro: 23 marzo. A cui si dovranno aggiungere le giornate di maltempo che hanno costretto la ditta che si è aggiudicata l’appalto a fermarsi. La sentinella del Belvedere però sorride: "Ci rivediamo qui alla fine del mese e se tutto sarà finito le pago il caffè. Altrimenti lo paga lei". Abbiamo già messo in conto la spesa.

D’altronde, tornando alle carte, a febbraio sarebbe dovuta cominciare la posa della nuova pavimentazione e la sistemazione del verde. Ma l’asfalto è stato gettato solo a ridosso del porticciolo, e le mattonelle per il momento sono ancora tutte impilate sui pancali. Lì, impegnati nelle misurazioni, contiamo almeno tre tecnici. Poi, d’intorno, è ancora tutto scavi, scarificazioni, polvere e mugugni.

Il caffè, forse, avremmo potuto pagarlo anche in anticipo. Ma non c’era nemmeno un bar aperto, ieri mattina, sul Belvedere. Le poche attività che puntellano questa terrazza soffrono il lungo inverno dei cantieri. Non ne fa mistero Giacomo Bini dello Chalet: "Ho i dipendenti in forza dal 14 febbraio, fino al 14 novembre, perché devo garantirgli una stabilità. Ma qui si lavora solo un po’ nel fine settimana e basta – quando gli operai aprono il cantiere che tiene in ostaggio il ristorante e Bini può stendere una passerella per far entrare i clienti –. Ciò che ci consente di coprire almeno i costi del personale". "Sarebbe anche il periodo delle cerimonie – aggiunge –, e non può nemmeno immaginare quante ne ho dovute disdire a causa di questa situazione... Speriamo che se non per la fine di questo mese, almeno per il prossimo, il nuovo Belvedere sia terminato".

Stavolta, però, il caffè non lo scommettiamo.