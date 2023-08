Viaggiava con la droga in macchina Spacciatore arrestato dalla Polizia

Viaggiava in autostrada con quindici chili di hashish nascosti nel bagagliaio, ma stavolta non ha avuto il tempo di vendere la droga ai suoi clienti in quanto la polizia lo ha fermato e arrestato prima che uscisse al casello. A finire in manette è un cittadino marocchino di 44 anni, il quale dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in una serie di controlli straordinari che le forze dell’ordine hanno effettuato su tutto il territorio versiliese, con particolare attenzione ai punti più nevralgici in cui erano stati segnalati “movimenti“ sospetti a causa del continuo viavai di gente.

Le attività, in particolare, sono state condotte nella serata di venerdì, nell’ambito delle strategie di intervento concordate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la polizia che ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana mirato al contrasto di reati predatori, quali scippi e furti, e di quelli connessi al consumo di stupefacenti. Il personale del commissariato di polizia di Forte dei Marmi, della polizia stradale, delle squadre di intervento operativo dei carabinieri e della Guardia di finanza hanno effettuato pertanto un servizio straordinario di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione in alcune aree dei comuni della Versilia che più di altre sono frequentate durante il periodo estivo. Numerose persone ed esercizi commerciali sono stati sottoposti ai controlli da parte della polizia. Non solo lungo la costa e nell’entroterra versiliese, ma anche in prossimità delle principali arterie di comunicazione, fino all’epilogo avvenuto intorno alle 23,30.

È stata la polizia stradale, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta dal questore, a fermare all’altezza del casello autostradale di Lucca Est una Volkswagen Polo condotta dal magrebino di 44 anni, in quanto quest’ultimo aveva fatto una manovra sospetta. Il conducente, alla vista della polizia, aveva infatti rallentato in maniera eccessiva pur di non superare la pattuglia, tanto da indurre gli agenti a fermarlo e a controllare la bauliera. Dove all’interno, come detto, hanno trovato un borsone con 15 panetti di hashish, da un chilo ciascuno, i quali sono stati subito posti sotto sequestro. L’uomo pertanto è stato arrestato e condotto al carcere di San Giorgio, a Lucca, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.