Viabilità rivoluzionata durante i tre corsi mascherati come disposto dalla polizia municipale. Lungo il circuito divieto di sosta e transito dalle 11 alle 21: provinciale Vallecchia (tra piazza Matteotti e via San Francesco), via San Francesco (tra la provinciale e via Marconi – divieto di sosta anticipato alle 8 sul lato Massa), via Marconi (tra via San Francesco e piazza Matteotti) e in piazza Matteotti, dove scatterà il divieto di sosta 7-21 tra il municipio e il palco e dalle 10 nel resto della piazza. Per consentire il trasferimento dei carri dagli hangar della “Mattonaia“ e viceversa, divieto di transito di 15 minuti alle 8,30 e alle 18,45 lungo l’Aurelia, via Avis e via Marconi. Inoltre in via del Marzocco e via XX Settembre sospesa la Ztl ore 10-22, con transito libero e sosta consentiti ai soli autorizzati Ztl, in via San Francesco senso unico mare-monti tra la provinciale e via Martiri di Sant’Anna, in via Capriglia senso unico alternato tra via Martiri di Sant’Anna e piazza Statuto e ciclopista sull’Aurelia sospesa ore 8-24 tra viale Apua e via Osterietta per consentire la sosta delle auto.