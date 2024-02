Viabilità di accesso a Pruno. Via ai lavori per la sicurezza

Un intervento atteso da tempo, quello che riguarda l’ultimo tratto di via comunale di acceso al paese di Pruno e dove da tempo insisteva un restringimento della carreggiata per un cedimento della scarpata. Ma non sarà l’unico punto in cui il Comune interverrà per mettere in sicurezza quel tratto di viabilità di accesso al borgo con un finanziamento di 500mila euro dai fondi del Pnrr. La progettazione è già stata terminata e nelle prossime settimane saranno affidati i lavori ad una ditta con un bando pubblico. L’intervento riguarda per la precisione quattro tratti della parte finale della strada Cardoso Volegno Pruno: tre punti prima del parcheggio principale del paese di Pruno, e uno dopo, sulla strada che scende verso la chiesa San Niccolò. "Metteremo in sicurezza un tratto di viabilità che da tempo i residenti della frazione di Pruno ci sollecitavano – spiega il sindaco Maurizio Verona – l’opera, che farà tornare agibile l’intera sezione stradale in un tratto che era stato ristretto, verrà eseguita grazie alle risorse dal Pnrr, così come già accaduto per la nuova scuola di Mulina e l’intervento sul Rio delle Vigne che partirà a breve"