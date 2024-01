Viabilità attorno allo Stadio. Parte il completamento lavori

Riprendono i lavori di manutenzione e il completamento di interventi già avviati. Tra questi rientrano le opere nell’area circostante lo stadio Buon Riposo di Pozzi per la quale è stata programmata una nuova viabilità, più scorrevole e quindi capace di alleviare i disagi per gli abitanti della zona. La soluzione pensata dall’amministrazione comunale è stata quella di creare una sorta di anello attorno allo stadio, per facilitare la fluidità della circolazione. "Un intervento che sarà completato a breve - spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano - attraverso la segnaletica orizzontale che andrà a delimitare gli stalli. Abbiamo inoltre concordato con la società sportiva Seravezza-Pozzi l’apertura del cancello lato Viareggio, decongestionando così l’ingresso principale durante alcune iniziative che vedono una concentrazione di auto".

Altra importante novità riguarda il capoluogo con la prossima realizzazione di un attraversamento pedonale su via Lombardi, in prossimità della salita di via XXIV Maggio che conduce al Municipio. "Un intervento finalizzato a garantire la sicurezza dei pedoni - precisa Bernardi - abbiamo deciso di realizzare il passaggio appena più a valle, in modo tale che l’attraversamento sia anche più distanziato dalla curva, garantendo così una migliore visibilità". Altri interventi di riordino della segnaletica sono in corso a Querceta, oltre al riordino dell’area delle ex pozze a Ripa"