Via Zara: rinasce la pineta Piantati i nuovi alberelli

Dopo anni con alberi caduti per gli eventi atmosferici o tagliati perchè pericolanti, che l’avevano ridotto a un ammasso di tronchi inerti, finalmente il parco di via Zara è stato oggetto di un importante intervento volto a ripristinarne, almeno in parte, l’alberatura.

Nei giorni scorsi si è provveduto a rimuovere i pini caduti fin dal fortunale dell’agosto scorso e, successivamente, sono state messe a dimora decine di nuove piante, anche pini, che daranno nuova vita a una zona da anni degradata e anche pericolosa per chi, nonostante le indicazioni di divieto, l’attraversava. Il rimboschimento ha preso il via dalla piccola area per bambini all’incrocio fra le vie Fratti e Zara ed è proseguito fino all’incrocio fra le vie Fratti e Udine.

Precedentemente anche la semplice rimozione dei tronchi abbattuti aveva già conferito un’immagine più ordinata e meno pericolosa all’area che una volta era recintata e ospitava il teatro estate. Adesso, se tutte le piante sopravviveranno, nel giro di alcuni anni anche l’estremo lembo nord della pineta di Ponente assumerà un’aria decisamente più piacevole anche per chi l’attraversa soltanto.

Due le speranze per chi apprezza la rinascita di questo piccolo, ma importante polmone verde: il primo è che durante l’estate si aiutino a crescere i piccoli alberi con un’irrigazione regolare in caso di mancate piogge; l’altro è che il lato di via Fratti possa finalmente essere dotato dell’attesa pista ciclabile che completerebbe quella esistente da anni fra le via Zara e Marco Polo. Questa, oltre a rendere più sicuro il transito dei ciclisti, proteggerebbe la pineta dai parcheggi selvaggi già visti più volte in estate e durante il carnevale.

In generale, a Viareggio, dalla Pineta di Levante a quella di Ponente, nel corso degli ultmi decenni non è stata fatta molta manutenzione delle alberature. I pini marittimi sono spariti a causa del Matsucoccus, i pini domestici che avevano fatto la fama delle aree verdi viareggine non sono stati sostituiti, mentre invecchiavano, con adeguate politiche di riforestazione. E spesso è mancata anche la regimazione dei fossi di scolo. Le pinete, al di là delle apparenze, non sono naturali ma frutto di antiche coltivazioni, e la pratica va proseguita nel tempo.

