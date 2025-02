Via per S.Anna: "La minoranza non la sostiene"

Col voto di maggioranza, il consiglio comunale ha impegnato il sindaco Maurizio Verona ad adoperarsi per la costruzione del collegamento viario fra Farnocchia e Sant’Anna. La mozione è stata presentata dal capogruppo Marco Rossetti. "La mozione si soffermava semplicemente ad un impegno politico, senza scendere nei dettagli della realizzazione – spiega il sindaco Maurizio Verona – volevamo che questa azione amministrativa, che consideriamo epocale e strategica sia per il territorio di Stazzema che per il Parco della Pace, avesse il pieno supporto del consiglio comunale, anche per respingere gli attacchi strumentali volti a far naufragare l’opportunità di creare questa infrastruttura che sarà rispettosa dell’ambiente. Invece la minoranza vota a discapito dei cittadini, strizzando l’occhio a qualche ambientalista da assalto".