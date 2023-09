Via Mazzini, si parte Iniziato il restyling

È stato aperto ieri il cantiere nel tratto finale di via Mazzini. Il primo passo verso la totale riqualificazione della strada che al termine dei lavori avrà un’immagine completamente diversa, più accattivante, con pista ciclabile, alberature nuove, più aree pedonali. L’opera che prevede anche la posa delle fognature, richiederà più di un anno di lavori e sarà realizzata a tappe. Nel cronoprogramma varato dall’amministrazione comunale si parte dal tratto terminale, quello lato stazione con realizzazione anche di una rotatoria che sostituirà i due semafori che fino ad oggi regolano l’accesso in piazza Dante nei due sensi di marcia.

L’apertura del cantiere in via Mazzini (che è chiusa per due isolati all’altezza di via Pucci) si somma però con la contemporanea presenza di un altro cantiere di lavoro stradale, quello di via Puccini che interseca la via Mazzini proprio nel centro dell’area cantierata. La cosa ieri ha suscitato non poche lamentele tra i residenti. "È indubbio che i lavori siano necessari. E sappiamo che ogni cantiere inevitabilmente porta dei disagi – ci ha detto ieri una nostra lettrice – ma era proprio necessario iniziare i lavori quando ancora non sono ancora finiti quelli in via Puccini? Io ho 72 anni e sono cardiopatica. Abito in via Puccini e non so più dove parcheggiare per rientrare a casa o anche solo per scaricare la spesa".

Problemi non mancheranno neppure alla riapertura delle scuole. Le elementari Pascoli sono di fatto isolate dall’incrocio dei due cantieri. I genitori dovranno lasciare i figli lontano dall’ingresso, anche quello che dà sul tratto di via Puccini non interessato dai lavori: il senso unico sud-nord impedisce però di fatto di arrivare alla scuola".