Via Mazzini, parte la riqualificazione Tecnici a caccia di ordigni bellici Strada chiusa nella serata di lunedì

Sono partite le operazioni preliminari ai lavori di riqualificazione di via Mazzini. Qualcuno, incrociando la principale arteria del centro cittadino, se ne sarà accorto: per due sere, altrettanti segmenti della strada sono stati transennati per chiuderla al traffico. Il motivo? I tecnici erano al lavoro per rilevare se, sopite sotto la carreggiata, ci fossero delle bombe inesplose risalenti al periodo della guerra.

Prima, buona notizia: fin qui tutto bene. Nel senso che nei primi due tratti di via Mazzini esaminati non sono state riscontrate anomalie. Adesso, per completare l’operazione, bisognerà attendere la prossima settimana: l’amministrazione ha infatti deciso di sospendere le verifiche per evitare di chiudere una via così trafficata nel fine settimana che segna lo scavallamento tra giugno e luglio, in piena stagione estiva. L’ultimo segmento di via Mazzini sarà passato al vaglio dei cercatori di ordigni nella serata di lunedì.

Se, come si spera, anche quest’ultima verifica dovesse dare i frutti sperati, arriverebbe il (tanto atteso) via libera all’apertura del cantiere: i lavori partiranno già nelle prossime settimane, e comunque nel mese di luglio. La ’fretta’, in questo caso, è necessaria: in sede di presentazione del progetto definitivo per la riqualificazione di via Mazzini, era stato specificato come l’amministrazione contasse di far partire i lavori a cavallo tra maggio e giugno. Il motivo è presto detto: l’obiettivo è non far incrociare il cantiere con il movimento di bambini e famiglie attorno alle scuole Pascoli. Per questo, le operazioni partiranno dall’imbocco est di via Mazzini: per intendersi, dalla stazione, nella speranza di riuscire a risalire l’arteria a ritroso per un tratto sufficiente da non intralciare il traffico che inevitabilmente si concentrerà attorno alla scuola elementare con l’inizio del prossimo anno scolastico.

Nel frattempo, visto che siamo nella "stagione dei cantieri" (il copyright è dell’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci), sono iniziati i lavori per completare la Terrazza della Repubblica. La prima tranche si è concentrata sul primo parcheggio che si incontra procedento in direzione sud-nord: per capirsi, a due passi dall’hotel Principe di Piemonte. I lavori, in questo caso, riguardano la risistemazione a verde della Terrazza, seguendo il progetto che prevedeva tre ordini di piantumazioni. Le operazioni creeranno (per forza di cose) un minimo di disagio, tradotto nella perdita di 25 stalli nel parcheggio. Per quanto riguarda piazza Zara, invece, si aspetterà la fine della stagione balneare: in questo caso, i lavori dovrebbero partire nel mese di settembre.

DanMan