"Via libera alla proroga per tutto il 2024. Siamo stati il primo Comune ad approvarla"

GROSSETO

"I detrattori del Governo sbagliano. È evidente che questi politicanti si muovono come marionette agitate da Bruxelles e non come rappresentanti dello Stato e dei territori italiani". E’ quanto dice Antonfrancesco Vivarelli Collona, sindaco di Grosseto, che tuona contro certe affermazioni: "Le intenzioni del Governo guidato da Giorgia Meloni assieme agli alleati di centrodestra – dice – non sono certo quelle di smembrare il litorale pubblico italiano".

"Dispiace – dice il primo cittadino maremmano – dover constatare che tra le tante voci di questo assurdo coro vi siano anche sindaci di importanti città: evidentemente oltre ai dettami dei burocrati europei questi amministratori devono obbedire agli ordini di scuderia dei propri partiti. E’ del tutto evidente che nessuno potrà negare all’infinito il ricorso alla messa a bando delle concessioni balneari, così come indicato dalla Bolkestein. Ma questo, ovviamente, non può prescindere da una puntuale mappatura e ricognizione della situazione odierna. Se è vero come è vero che gli stabilimenti prima o poi dovranno andare a gara, è altrettanto innegabile che non è possibile cancellare con un colpo di spugna tutti gli investimenti fatti nei decenni dai gestori di queste attività produttive. Mi pare evidente che anche nel momento in cui dovessero venire prese in considerazione porzioni di spiagge pubbliche da mettere a gara, il tutto verrà fatto nel più assoluto rispetto degli equilibri consoni a salvaguardare la piena fruibilità del nostro litorale. Nessuno, ripeto, nessuno pensa di svendere le spiagge libere".

L. M.