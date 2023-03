Via libera al progetto per le nuove aule

L’istituto comprensivo "Sforzi" va verso l’ampiamento. Nella riunione di martedì, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento della scuola elementare di Piano di Conca, che serve tutta l’area settentrionale del territorio comunale. Il progetto, corredato dalla stima di spesa, è stato redatto dall’ingegner Alessandro Meschi, che ha ipotizzato in quasi due milioni l’importo necessario per la realizzazione delle opere. In totale, l’importo complessivo dell’operazione è stato calcolato in due milioni e 400 mila euro tra lavori e spese accessorie.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione, concordata con la dirigenza dell’istituto, di spazi utili allo svolgimento di attività interdisciplinari per l’intero istituto. Inoltre, è prevista la costruzione di un nuovo volume in ampliamento, che servirà a ricavare cinque nuove aule per la scuola elementare ma con caratteristiche di modularità e flessibilità tali da permettere un utilizzo degli spazi anche in ottica interdisciplinare. L’ampliamento della scuola elementare rientra nel più ampio progetto di "adeguamento normativo, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico dei plessi scolastici del territorio, per conseguire elevati standard di sciurezza e di comfort interno per gli utenti e per garantire un effettivo risparmio energetico con ricadute positive in termini di sostenibilità ambientale e di contenimento dei costi nella gestione degli stessi", come si legge tra gli obiettivi strategici tracciati dall’amministrazione per il presente mandato. I lavori di progettazione sono stati cofinanziati all’80 per cento con risorse ministeriali.